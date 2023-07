Gegen alle Widerstände: Sambias Kapitänin im Fokus

Banda stieg trotzdem zur Star-Stürmerin auf, 2018 entdeckte sie der spanische Erstliga-Club EdF Logroño. Ein Meilenstein. Die damals 18-Jährige avancierte zu Sambias erster Profi-Fußballerin und zusammen mit ihrer neuen Teamkollegin Jade Boho Sayo zur besten Torschützin des Vereins. Nach zwei Jahren in Europa ging es weiter nach Shanghai, wo sie in ihrer ersten Saison mit 18 Toren umgehend Torschützenkönigin der chinesischen Liga wurde. „Sie ist eine sehr charismatische Spielerin, deren Begeisterung für den Sport ich bewundere“, sagt Kape Saili, früherer Co-Trainer von Sambias Nationalteam. Banda sei zielstrebig; wenn sie sich etwas vornehme, erreiche sie es in der Regel auch, so Saili.