„Geht schnell“: Kurzer Weg zu Flick als Motivation für U21

Die U21 will sich zum Start in ihr EM-Jahr ein gutes Gefühl holen. Für Ngankam & Co. ist es die letzte Chance, sich für ein Turnier-Ticket zu empfehlen. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo trifft am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Frankfurt auf Japan. Vier Tage später steht das Auswärtsspiel gegen Rumänien an.