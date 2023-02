Gerland und der Kirschbaum: „Müssen üben, üben, üben“

Die beiden Trainer plädieren für ein Umdenken bei der Fußball-Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Man müsse viel mehr mit dem Ball und in kleinen Gruppen arbeiten, um ihnen nicht den Spaß am Spiel zu nehmen. Es brauche Wiederholung, Intensität und Freude, das gelinge durch kleine Spielformen, sagte Wolf. „Wenn die Kinder und Jugendlichen viele Ballkontakte haben und auf Tore spielen, dann haben sie Freude, dann werden sie besser“, fügte er an.