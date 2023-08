Gladbachs Lainer will nach „Schockdiagnose“ jetzt kämpfen

Der Österreicher bekannte nun aber, zunächst mental in ein großes Loch gefallen zu sein. Er werde nun alles dafür tun, bald wieder auf dem Platz zu stehen. „Es ist alles nicht so leicht gewesen in den letzten Wochen, aber ich bin wirklich zuversichtlich“, sagte Lainer und kündigte an, tatsächlich bald wieder auf den Platz zurückkehren zu können: „Dafür werde ich jetzt kämpfen.“