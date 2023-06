Gold Cup: Titelverteidiger USA startet mit 1:1 gegen Jamaika

Der spät eingewechselte Brandon Vazquez erzielte im Eröffnungsspiel gegen Jamaika in Chicago in der 88. Minute den 1:1 (0:1)-Endstand. Damian Lowe hatte den Außenseiter früh in Führung gebracht (13.), der langjährige Bundesliga-Spieler Leon Bailey scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an US-Torhüter Matt Turner (29.).