Gosens erster Auftritt bei Union: „Habe richtig Bock“

In den vergangenen Jahren, in denen sich die Eisernen auch nach dem Aufstieg 2019 in die Fußball-Bundesliga in der Tabelle immer wieder verbesserten und in der kommenden Spielzeit sogar in der Champions League antreten, sei das Kollektiv der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Sie hätten nun den einen oder anderen Spieler hinzubekommen, der sportlich toll sei und ihnen auch helfen werde, „aber am Ende braucht es auch immer eine Mannschaft, nicht nur die individuelle Qualität des Einzelnen“, sagte Ruhnert.