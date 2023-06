Gosens Kindheitstraum wegen „Kack-Tor“ geplatzt

Auch in der Champions League will Gosens „wieder angreifen und versuchen, ein Finale zu erreichen“. Er sei „weiter hungrig“ und habe in seiner Karriere noch einige Jahre vor sich. Sein Trainer gab sich ebenfalls überzeugt, dass Inter in naher Zukunft nochmal nach dem Henkelpokal greifen könne: „Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie bereit ist für diesen Wettbewerb“, sagte Inzaghi.