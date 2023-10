Gosens packt Pakete für Obdachlose: „Es trifft und berührt“

Die DFB-Auswahl bereitet sich auf dem Gelände der Patriots bis zum Freitag auf ihre zwei Testspiele in Amerika vor. Die Nationalmannschaft trifft am Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford auf den Gastgeber USA. Am Mittwoch kommender Woche (2.00 Uhr/ARD) ist Mexiko der Gegner in Philadelphia.