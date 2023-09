Grillitschs Top-Tor: „Nicht mal im Training geschafft“

Der 28-Jährige schien dagegen sogar nach Schlusspfiff noch nicht so recht zu glauben, was ihm da gelungen war. „Das ist außergewöhnlich“, sagte er: „Und bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.“ Zumal er ja „nicht so viele Tore“ schieße. Das am Samstag war erst das siebte im 182. Bundesliga-Spiel, das letzte zuvor war ihm vor fast drei Jahren gelungen.