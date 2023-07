Grings' Historie mit Voss-Tecklenburg: „Extrem turbulent“

Im Gegensatz zu Deutschland zählt die Schweiz bei der WM nicht zu den Titelkandidatinnen. Grings hat seit ihrem Amtsantritt zu Jahresbeginn zwar noch kein Spiel gewonnen, betont aber: „Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, eine intensive, wo wir viel testen konnten. Die Ergebnisse trügen sicherlich etwas, aber die Vorfreunde ist riesig. Unser Ziel ist es, so weit wie möglich zu kommen.“ Topfavorit in der Gruppe A sei natürlich Norwegen. Die Schweizerinnen starten an diesem Freitag (7:00 MESZ/ZDF) in Dunedin gegen die Philippinen in das Turnier. Co-Gastgeber Neuseeland ist der dritte Vorrundengegner. Deutschland können die Schweiz und Grings theoretisch erst im Spiel um Platz drei oder im Finale gegenüberstehen.