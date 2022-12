Grings über Nati-Job: „Es ist der nächste richtige Schritt“

Grings, die mit den Spielerinnen des FC Zürich in diesem Jahr das Double gewonnen hatte, trifft mit der Schweiz in der Gruppenphase auf Neuseeland, Norwegen und die Philippinen. „Wir sind in einer Gruppe gelandet, die zum Träumen einlädt“, meinte Grings. „Da ist für uns einiges möglich.“ Bei der EM in diesem Jahr in England war das Nationalteam bereits in der Gruppenphase gescheitert. Sie hoffe, dass die Mannschaft daraus ihre Lehren ziehe, so Grings.