Großes Transfer-Theater: Mbappé und Kane in den Hauptrollen

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft soll diesen Mittwoch wieder das Training bei den Tottenham Hotspur aufnehmen. Sein Vertrag in London läuft ebenfalls noch ein Jahr. Der neue Spurs-Trainer Ange Postecoglou will Kane unbedingt halten, der 29-Jährige angeblich aber lieber zu den Bayern. Diese wiederum sollen der britischen Zeitung „Daily Mail“ zufolge auch mit einem zweiten Angebot über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen beim Premier-League-Club abgeblitzt sein und laut „FourFourTwo“ nun eine dritte Offerte vorbereiten. Führt Kanes Weg am Ende trotzdem nach Paris statt nach München?