Guardiolas nächster Anlauf zum Henkelpokal

Istanbul (dpa) - . Höflich nahm Pep Guardiola nach der Landung auf dem Rollfeld den Blumenstrauß entgegen, doch das Objekt seiner Begierde ist in Istanbul ein anderes. Mit dem Henkelpokal in den Händen will der spanische Trainerstar am Sonntag wieder in den Flieger steigen, damit die ganze Fußballwelt sieht: Er kann es doch noch!