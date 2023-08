Gündogan als Star des Jahres ausgezeichnet

Vor kurzem war der Mittelfeldspieler von einem organisierten Journalistenvotum des Magazins „Kicker“ zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. „Jetzt in einem Atemzug quasi genannt zu werden mit so vielen tollen Fußballern, ist für jemanden, der seit Jahren im Ausland spielt, eine tolle Ehre“, sagte Gündogan. In der vergangenen Saison gewann er mit seinem früheren Club Manchester City die Champions League, die englische Meisterschaft und den FA-Cup.