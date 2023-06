Gündogan bei DFB-Auswahl: Hoffnungsträger mit Henkelpott

Nach dem Triple-Triumph mit Manchester City kehrt Gündogan als derzeit formstärkster Profi in den Kreis von Bundestrainer Hansi Flick zurück. „Wenn es darauf ankam“, sei der offensivstarke Mittelfeldspieler „immer da“ gewesen, hatte Flick am Sonntag gesagt - vor dem enttäuschenden 3:3 gegen die Ukraine. „Er hat in den entscheidenden Spielen seine Leistung abgerufen.“ Fokussiert auf die Stimmung rund um die DFB-Auswahl exakt ein Jahr vor dem Anpfiff der Heim-EM am 14. Juni 2024 ist die kommende Partie am Freitag in Warschau gegen Polen durchaus ein entscheidendes Spiel.