Gündogans Traum: Man City vor historischem Triumph

„Wir müssen es zugeben, ohne die Champions League war es zwar unglaublich und hat Spaß gemacht, aber das würde uns fehlen“, sagte Guardiola, der die Königsklasse als Trainer zweimal mit dem FC Barcelona gewonnen hatte. Sein Kapitän Gündogan spielt beim nächsten Anlauf eine zentrale Rolle, am Samstag erzielte er mit dem Führungstreffer nach zwölf Sekunden das schnellste Finaltor in der über 150-jährigen Geschichte des FA Cups. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Bruno Fernandes (33.) per Strafstoß war der 32-Jährige in der 51. Minute wieder erfolgreich. „Top Gun“ titelte das Boulevard-Blatt „Mirror“ am Sonntag auf der Sportseite.