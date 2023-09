Guirassy ermöglicht Kiste Cola - „Sehr komplett“

„Sollen sie gerne machen, alles okay. Wir sollten aber gehörig auf dem Boden bleiben. Jedes Bundesliga-Spiel ist eine enorme Herausforderung“, sagte Hoeneß in Mainz. Der VfB, der vergangenes Jahr nur knapp und in der Relegation dem Abstieg in die 2. Liga entging, ist mit drei Siegen aus vier Spielen exzellent in die neue Saison gestartet.