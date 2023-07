Gwinn glaubt an Titelchance: Team braucht „Turnier-Feeling“

Gwinn zog eine Parallele zur erfolgreichen Europameisterschaft im vergangenen Sommer, als das deutsche Team bis ins Finale gestürmt war. „Es erinnert mich sehr an letztes Jahr“, sagte die 24-Jährige. Viele Monate vor dem Turnier habe es auch wenig positive Ergebnisse gegeben, „ganz Deutschland hat gesagt: Die werden bei der EM nicht mal über die Gruppenphase hinauskommen. Und dann haben wir in England es geschafft, es umzumünzen und an uns zu glauben und von Spiel zu Spiel den Flow mitzunehmen“, sagte die Vize-Europameisterin: „Daran glaube ich jetzt auch bei der WM in Australien.“