Haching-Präsident über 3. Liga: Kein Geld für Nachwuchs da

„Im System deutscher Profifußball werden über 1,3 Milliarden Euro pro Jahr umgesetzt, in der 3. Liga reden wir über einen Nachwuchsfördertopf von drei Millionen Euro und weniger für 20 Vereine. So wichtig kann uns allen der Nachwuchs im deutschen Fußball deswegen gar nicht sein“, kritisierte Schwabl im „Kicker“ und appellierte an den Deutschen Fußball-Bund, den Fördertopf drastisch zu erhöhen.