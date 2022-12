Hainer überzeugt: Spieler werden „wieder in Spur finden“

Beim FC Bayern beginnt die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil am 3. Januar mit medizinischen Untersuchungen und der Leistungsdiagnostik. Am 6. Januar geht es für das Team von Trainer Julian Nagelsmann zu einem sechstägigen Trainingslager nach Doha. Am 20. Januar nimmt der FC Bayern bei RB Leipzig den Kampf um die elfte deutsche Meisterschaft nacheinander wieder auf.