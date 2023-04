Heidenheim-Boss Sanwald: Aufstiegskampf eine „Lebenschance“

„Wir haben gute Chancen, zumindest schon mal in den Top 3 zu landen und dafür werden wir in den verbleibenden Spielen alles tun“, sagte Sanwald, der gemeinsam mit Trainer Frank Schmidt seit vielen Jahren beim FCH vorangeht. „Ich habe hier als Verantwortlicher in der Landesliga angefangen, Frank kam als Spieler in der Verbandsliga dazu. Das ist eine Lebenschance für uns jetzt. Der Aufstieg in die Bundesliga wäre wirklich eine fantastische nächste Etappe auf unserer Reise. Aber auch so ist es schon eine herausragende Saison.“