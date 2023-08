Hertha und Fortuna im Torrausch - HSV siegt im Nordduell

Beim 5:0 (2:0)-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth lieferte der Hauptstadtclub all das, was er bei den drei Niederlagen zuvor vermissen ließ: eine starke Leistung, viele Tore und drei Punkte. „Beim Fußball brauchst du Glück, das hatten wir zuletzt nicht. Wir sind in einer Phase und müssen uns noch finden. Das habe ich immer gesagt“, sagte Hertha-Coach Pal Dardai dem TV-Sender Sky. Die Kritik zuletzt an seiner Mannschaft sei „absolut nicht in Ordnung“ gewesen.