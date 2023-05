Herthas Weber: Remis gegen Bochum Spiegelbild der Saison

„Wenn du am 33. Spieltag absteigst, muss man auch ehrlich und realistisch sagen, dann hast du in den letzten Jahren und in dieser Saison nicht alles richtig gemacht. Wir hatten viel zu wenig Spiele, wo wir so ein Spiel dann über die Zeit gebracht haben“, sagte er. Hertha habe in der ganzen Saison zu viele Fehler gemacht, der in der Nachspielzeit bei Keven Schlotterbecks Tor sei dann der eine zu viel gewesen.