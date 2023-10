Hoeneß-Kritik „verwundert“ Ex-Bayern-Boss Kahn

Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag im Mai hatte der FC Bayern sich von Kahn getrennt, der Vertrag ist mittlerweile aufgelöst. Auch Sportvorstand Hasan Salihamzidic musste gehen. Hoeneß äußerte sich in der TV-Sendung am Sonntag auch zur Arbeitsauffassung von Kahn. „Oliver Kahn hat kürzlich in einem Interview gesagt, ein CEO muss nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Dann habe ich darauf geantwortet, aber zwölf sollten es schon sein“, sagte der 71-Jährige.