Hoeneß will Euphorie mitnehmen: Gefühl muss uns guttun

Nachdem die Schwaben in der Bundesliga in den zurückliegenden fünf Partien jeweils mindestens ein Gegentor kassiert hatten, stand am Mittwochabend endlich wieder die Null. „Wir haben unter dem Strich nicht allzu viel zugelassen. Das war für uns natürlich enorm wichtig, dort Kontrolle und Stabilität zu haben“, sagte Hoeneß. Torwart Fabian Bredlow war gegen offensiv harmlose Nürnberger über weite Strecken beschäftigungslos gewesen.