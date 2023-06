Hoffnungslose Arminia am Abgrund: Zumindest Würde bewahren

Dass die Arminia sehr wahrscheinlich innerhalb eines Jahres von der ersten bis in die dritte Liga durchgereicht wird, hat verschiedene Gründe. Der Ursprung liegt bereits in der Fehlplanung des vergangenen Sommers, die in einer Chaos-Saison mit drei unterschiedlichen Trainern und dem Abgang von Sport-Geschäftsführer Samir Arabi endete. Das emotionale TV-Interview von Arminen-Legende Fabian Klos nach dem 0:4 in Wiesbaden dokumentierte das verheerende Ausmaß des Zustandes der Mannschaft, die laut Klos längst keine mehr ist. „Das Ding ist durch“, sagte der 35 Jahre alte Kapitän am Sky-Mikrofon.