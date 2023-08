Hofmann erwartet bei Gladbach-Rückkehr „gemischte Gefühle“

Schon am zweiten Spieltag am kommenden Samstag tritt er mit seinem neuen Club in Gladbach an. „Ich hoffe, dass viele Leute eher das Positive aus siebeneinhalb Jahren sehen und nicht die letzten paar Wochen oder diesen einen Moment dem Ganzen überordnen“, sagte Hofmann: „Es ist bei vielen manchmal so, dass das mehr Priorität hat als siebeneinhalb Jahre. Das darf aber im Endeffekt jeder für sich entscheiden. Ich nehme es so, wie es kommt.“