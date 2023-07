Hummels scherzt über Rekordangebot für Mbappé

Al-Hilal soll Paris Saint-Germain das Rekordangebot von 300 Millionen Euro unterbreitet haben. PSG bestätigte laut mehreren Medien die Offerte und erteilte demnach Al-Hilal die Erlaubnis, direkt mit dem Torjäger in Verhandlungen zu treten. Dass Mbappé aber überhaupt einen Wechsel in die international wenig bedeutende Liga in Betracht zieht, ist unwahrscheinlich. Der Fußball-Weltmeister von 2018 ist noch bis kommendem Sommer bei Paris unter Vertrag, hatte aber erklärt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.