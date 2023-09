Icardi sorgt mit skurrilem Elfmeter-Fehlschuss für Gelächter

In der 37. Minute trat Aktürkoglu zum Elfmeter an, schoss jedoch nicht aufs Tor, sondern legte den Ball quer. Der heranstürmende Icardi hätte einfach nur links einschieben müssen, denn Keeper David Jensen lag bereits in der anderen Ecke am Boden. Doch Icardi, 2018 Italiens Fußballer des Jahres und zweifacher Torschützenkönig der Serie A, schoss vorbei und raufte sich anschließend fassungslos die Haare. In den sozialen Netzwerken ernteten Icardi und Aktürkoglu für ihren misslungenen Trick viel Spott.