In EM-Quali mit Portugal: Flitzer liegt Ronaldo zu Füßen

Der Mann stürmte in Lissabon mit einer Portugal-Fahne in der Hand und einer weiteren um seine Hüfte geschwungen auf Ronaldo zu. Er umarmte den fünfmaligen Weltfußballer und sank in einer tiefen Verbeugung auf die Knie, als wolle er dem Fußballprofi die Füße küssen. Dann stand er wieder auf und hob Ronaldo kurz in die Luft. Als die Sicherheitskräfte kamen, lief der Fan weg.