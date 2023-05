Infantino verurteilt Rassismus-Vorfall in Italien

In der italienischen Serie A kam es in dieser Saison immer wieder zu Vorfällen von Rassismus oder Antisemitismus auf den Tribünen. Vor allem Anhänger von Lazio Rom fielen häufig auf - unter anderem mit antisemitischen Sprechchören in beiden Stadtderbys gegen den AS Rom. Bei einer Partie wurde zudem ein Anhänger mit einem Trikot und der Aufschrift „Hitlerson“ gesehen. Aber auch Fans von Juventus, Inter oder dem AC Florenz fielen mit rassistischem Verhalten auf.