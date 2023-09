Infektion der Unterarmfraktur: Freiburg länger ohne Günter

Der achtmalige Nationalspieler Günter hatte in der Saisonvorbereitung eine Unterarmfraktur erlitten und sich den rechten Arm in der Woche nach dem Bundesliga-Auftakt im August dann erneut angebrochen. Er kommt bislang erst auf zwei Pflichtspieleinsätze in dieser Saison. Zuletzt hatten ihn Maximilian Eggestein und Vincenzo Grifo als Kapitän vertreten.