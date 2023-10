Italien gewinnt trotz Wett-Affäre

Giacomo Bonaventura (23. Minute), Domenico Berardi (45.+1/64.) und Davide Frattesi (90.+4) erzielten die Tore für die Gastgeber, die damit den zweiten Platz in der Gruppe C verteidigten. Im Vorfeld des Spiels waren die beiden Mittelfeldspieler Sandro Tonali und Nicolò Zaniolo nach Hause geschickt worden, weil gegen sie wegen des Verdachts der Teilnahme an illegalen Wetten ermittelt wird.