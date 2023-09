Jamal Musiala fällt auch gegen Frankreich aus

Wegen Rückenbeschwerden reist der Jungstar des FC Bayern München auch nicht - wie ursprünglich vorgesehen - ins Teamquartier in Wolfsburg nach, teilte der Verband mit. Der 20 Jahre alte Offensivspieler, der sich nach einem Muskelfaserriss im Aufbautraining befindet, wäre an diesem Samstag gegen Japan (20.45 Uhr/RTL) ohnehin nicht zum Einsatz gekommen. Für das zweite September-Länderspiel am kommenden Dienstag in Dortmund gegen Frankreich muss Musiala nun ebenfalls passen.