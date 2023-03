Job erledigt: Bayern wieder Erster - und heiß auf PSG

„Schauen wir mal, was wir nach dem Spiel am Mittwoch zu erzählen haben“, sagte Thomas Müller und stapfte davon. Mit dem 2:1 (1:0)-Arbeitssieg beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart hielt sich der deutsche Rekordmeister nicht lange auf. Ohne Glanz, stattdessen am Ende sogar noch mit etwas Glück hatten die Münchner den zuvor an Borussia Dortmund verlorenen Spitzenplatz der Fußball-Bundesliga zurückerobert. „Riesig“ sei nun die Vorfreude auf PSG, betonte Leon Goretzka. Doch auch er weiß: Da muss dann mehr kommen!