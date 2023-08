Kampf dem Titeltrauma: BVB nimmt neuen Anlauf

Sebastian Kehl ist vor dem Ligastart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln guter Dinge, dass der Vizemeister ungeachtet des Knockouts im Mai wieder schnell auf die Beine kommt. „Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass aus einem dramatischen Finale neue Kraft, ein neuer Geist, ein Gemeinschaftsgefühl und die Gier erwachsen, es beim nächsten Mal unbedingt besser machen zu wollen“, sagte der BVB-Sportdirektor in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Kämpferisch fügte er an: „Wenn wir an unserem Limit spielen, sind wir zu allem in der Lage.“