Kane über zähen Transferpoker: „Ziemliche Achterbahnfahrt“

Bis zum Bundesliga-Start am Freitag gegen Werder Bremen will sich der 30-Jährige nun bestmöglich in die Mannschaft integrieren. Dazu gehört auch, so schnell wie möglich deutsch zu lernen. „Ich habe mein ganzes Leben in England und der Premier League verbracht. Natürlich muss ich mich anpassen. Dieses Team hat tolle Spieler und wir müssen sehen, dass wir schnellstmöglich zusammenfinden“, äußerte der Torjäger, der als legitimer Nachfolger von Robert Lewandowski gilt.