Kanes Wiesn-Prosit nach dem Dreierpack

Bester Laune und mit Trachtenhut führte Trainer Thomas Tuchel sein Ensemble auf dem Weg in Käfers Wiesn-Schänke an. „Leckeres Essen ist immer gut, und traditionelles Essen ist herzlich willkommen“, sagte Tuchel, der im Alltag alles andere als ein Bier-Fan ist. „Ich finde schon was, die füllen mir schon was rein in den Maßkrug“, scherzte der 50 Jahre alte Asket. Im ZDF verriet er sein persönliches Motto bei der Wiesn-Premiere als Bayern-Coach: „Die Lederhose liegt bereit, die schnallen wir uns an - und dann Augen zu und durch.“