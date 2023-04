Kantersieg in München: Wolfsburg im Pokal-Finale

Dabei ging es in einer ausgeglichenen Anfangsphase noch hin und her. Die erste Chance vor 2500 Zuschauern in München hatte Bayerns Nationalspielerin Lea Schüller, die aber nur das Außennetz traf (1.). Besser machte es auf der anderen Seite der VfL. Einen mustergültigen Angriff schloss die Isländerin Jonsdottir perfekt zur Führung ab. Pech hatten die Bayern-Frauen kurz vor der Pause. Ein Kopfball von VfL-Stürmerin Ewa Pajor landete am Pfosten. Von dort prallte der Ball an den Fuß von Bayern-Torhüterin Grohs und dann ins Tor.