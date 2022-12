Klopp jagt mit Liverpool und neuem Stürmer Platz vier

Liverpool (dpa) - . Die Rückkehr in den Ligaalltag hätte für Jürgen Klopp kaum besser laufen können. „Ich habe es geliebt. In einem schwierigen Spiel haben wir viele gute Sachen gespielt“, lobte Liverpools Fußballtrainer seine Mannschaft nach dem 3:1 (2:0)-Sieg bei Aston Villa am zweiten Weihnachtsfeiertag.