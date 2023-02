Klopp nach 0:0: Nicht die Saison für die Geschichtsbücher

Drei Tage nach der 2:5-Heimniederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid war das Unentschieden in London ein weiterer Rückschlag für Liverpool im Rennen um den erneuten Einzug in die europäische Königsklasse. Klopp zeigte Verständnis für mögliche Kritik und Enttäuschung am Auftritt gegen Crystal Palace, stellte aber auch fest: „Es sah aus, als wenn wir das Spiel verloren hätten - das haben wir nicht.“ Seine Mannschaft hatte in der Partie Pech mit zwei Lattentreffern.