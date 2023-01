Klopp nach 1000. Spiel als Trainer: Wenigstens kein 0:6

Klopp berichtete, er habe vor seinem Jubiläumsspiel viele Nachrichten bekommen. „Und nicht alle davon waren nett“, sagte der 55-Jährige. Viel wichtiger: Nach zwei deutlichen Premier-League-Niederlagen der Reds (1:3 in Brentford, 0:3 in Brighton) sah der Coach in dem torlosen Remis „einen kleinen Schritt“ nach vorne. „Ich erwarte Fortschritte“, betonte Klopp. „Und ich denke gegenüber dem letzten Liga-Spiel war das definitiv ein Fortschritt, und das ist wichtig.“