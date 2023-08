Klopp schließt Wechsel von Salah nach Saudi-Arabien aus

„Das war er und das wird er in Zukunft sein. Da ist also nichts dran.“ Sollte der FC Liverpool ein Angebot bekommen, „dann wäre die Antwort nein“. Zuletzt war berichtet worden, der saudische Club Al-Ittihad wolle den Ägypter verpflichten. Klopp wollte davon nichts wissen. „Es ist immer schwierig über solche Mediengeschichten zu sprechen, denn aus unserer Sicht gibt es überhaupt nichts zu erzählen“, sagte der Liverpooler Coach. „Wir haben kein Angebot.“ Salahs Vertrag in Anfield läuft bis zum Sommer 2025.