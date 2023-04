Kobel zeigt sich nach Bayern-Patzer bestens erholt

Borussia Dortmunds Schlussmann Gregor Kobel (25) hatte bei der 2:4-Niederlage vor einer Woche beim FC Bayern München mit einer Slapstick-Einlage die Niederlage gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister eingeleitet und war damit das Gesicht der Pleite des BVB. Bei der 0:2-Niederlage bei RB Leipzig im DFB-Pokal war er dagegen der beste Spieler seines Teams. „Gregor war der Grund dafür, dass es am Mittwoch in Leipzig bis zur 90. Minute vom Ergebnis her ein offenes Spiel geblieben ist“, befand Terzic.