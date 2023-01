Koeman will mit Oranje-Fußball zur EM in Deutschland

„Im Prinzip kehren wir zu dem System zurück, mit dem wir schon in meiner ersten Amtszeit Erfolg hatten“, sagte Koeman bei seiner Vorstellung in Zeist. Van Gaal hatte das Oranje-Team bei der WM in Katar, wo die Niederlande im Viertelfinale an Argentinien gescheitert war, mit fünf Verteidigern agieren lassen.