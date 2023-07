Kolumbiens Trainer gibt Entwarnung im Fall Linda Caicedo

Caicedo war beim Training am Donnerstag zusammengebrochen, konnte die Übungseinheit nach einer kurzen Behandlungspause aber fortsetzen. Dies berichteten kolumbianische Medien übereinstimmend. Dazu gab es Videoaufnahmen, die zeigen sollen, wie sich Caicedo beim Joggen plötzlich an die Brust fasst und anschließend auf den Rasen sinken lässt. Die Kolumbianerinnen bestreiten ihr zweites Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Australien nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Südkorea an diesem Sonntag gegen die deutsche Auswahl.