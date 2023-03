Krawalle zum Abschied: Eintracht scheitert in Neapel

Auf Videos war zu sehen, wie Hooligans Gegenstände wie Tische, Stühle und Feuerwerkskörper in Richtung der Einsatzkräfte schmissen. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesetzt. Obwohl die Präfektur Neapel den Ticketverkauf an Frankfurter Fans verboten hatte, waren mehrere Hundert Eintracht-Anhänger ohne Eintrittskarten in die süditalienische Stadt am Vesuv gereist. „Man hat gesehen, dass solche Erlasse untauglich sind“, sagte Reschke. „Damit kann man Ausschreitungen nicht verhindern.“