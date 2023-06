Künzer über VfL Wolfsburg: Frauen beliebter als Männer

Der Club, der zu 100 Prozent in Besitz von Autobauer Volkswagen ist, steht mit seinem Frauenteam am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Eindhoven im Finale der Champions League gegen den FC Barcelona, während die VfL-Fußballer am vergangenen Wochenende den Einzug ins internationale Geschäft durch ein 1:2 gegen Absteiger Hertha BSC verpasst hatten.