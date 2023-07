Künzer zu WM-Titelchancen: „Potenzial ist durchaus da“

„In der Gruppe muss klar der Anspruch da sein, sie zu dominieren“, sagte Künzer vor den Vorrundenspielen der DFB-Frauen gegen Marokko am 24. Juli in Melbourne, Kolumbien am 30. Juli in Sydney und gegen Südkorea am 3. August in Brisbane. „Aber wenn in der K.o.-Runde gleich zum Beispiel Brasilien kommt, das ist dann schon eine brutale Qualität. Da braucht das deutsche Team einen sehr guten Tag“, warnte die 34-malige frühere Nationalspielerin des 1. FFC Frankfurt.