Küsse und Grüße: Glasners Abschiedstournee beginnt heiter

Frankfurt/Main (dpa) - . Eine Woche nach seinem Wutanfall war die Welt von Oliver Glasner wieder in Ordnung. Ehefrau Bettina küsste ihn beim 3:0 gegen den FSV Mainz 05 in der Loge, Präsident Peter Fischer schwärmte in den höchsten Tönen und die Fans riefen euphorisch den Namen des Trainers, der sich im Sommer bestmöglich mit dem DFB-Pokal von Eintracht Frankfurt verabschieden soll.